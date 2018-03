Facebook e "l'amara verità", memo di un dirigente agita gruppo

Roma, 30 mar. - Facebook ancora nel mirino dopo la pubblicazione da parte di sito di news Usa Buzzfeed di un memo interno di un dirigente che sostiene che "l'amara verità" è che il gruppo trova giustificazioni per qualunque cosa faccia per crescere. Il documento del 2016 afferma che ciò vale anche quando la vita delle persone è messa in pericolo dall'esposizione a bullismo e terrorismo.

Sia l'autore, Andrew Bosworth, sia il capo azienda, Mark Zuckerberg, hanno negato di condividere questa tesi, ma il memo getta un'ombra su un gruppo già alle prese con lo scandalo dei dati personali di 50 milioni di persone condivisi con la società di consulenza elettorale Cambridge Analytica.

Bosworth, tra gli inventori del News Feed di Facebook, è dirigente del social network dal 2006 con vari compiti e oggi guida la divisione realtà virtuale. (Segue)