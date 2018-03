Carfagna rinuncia a indennità vicepresidenza: a favore di Onlus

Roma, 30 mar. - "La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà. I politici possono fare delle cose apparentemente piccole ma significative, che hanno un valore pratico e pure simbolico. Ecco perché ho deciso di devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera dei deputati per sostenere le battaglie in cui credo: per le donne, per i minori, per la famiglia, per i disabili". Così Mara Carfagna, vicepresidente della Camera dei deputati di Forza Italia, in una nota.

"La utilizzerò a beneficio di associazioni che lavorano sul territorio, lontane dai riflettori, per sostenere le volontarie e i volontari che si 'sporcano le mani' tra i problemi veri degli italiani. La rete degli aiuti sociali sta franando in tutta Italia, ma nel Centro-Sud la situazione è davvero drammatica: spero che il mio gesto - oltre a costituire un aiuto materiale - sia utile a creare attenzione verso queste realtà. Per i primi tre versamenti ho individuato l`Associazione Be Free, che gestisce da anni lo sportello anti-violenza del Pronto Soccorso del San Camillo, in stretto raccordo con le autorità di polizia, e che ha salvato centinaia di donne dall'incubo della violenza. Poi a Maestri di strada che, a Napoli, lavora con dedizione e successo al recupero scolastico dei minori, una catastrofe educativa in costante aumento che consegna centinaia di bambini alla strada e troppo spesso alla delinquenza o al lavoro minorile. Infine Tutti a Scuola Onlus che in occasione del suo 14esimo anno organizza a giugno a Napoli `Giochi senza barriere`, una festa completamente gratuita per i bambini disabili e non".

"Negli ultimi anni e ancora di più il 4 marzo scorso, gli italiani hanno chiesto alla politica e alle istituzioni di essere vicine ai cittadini, meno costose, ma più efficienti. Non cogliere questo invito significherebbe non avere a cuore la politica e le istituzioni, ma alimentare l`antipolitica e il qualunquismo", ha concluso Carfagna.