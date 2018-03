Inflazione, Intesa Sp: superati definitivamente i recenti minimi

Milano, 30 mar. - L'inflazione, in Italia come nell`eurozona, "sembra ormai aver superato definitivamente i recenti minimi, anche se il trend di risalita appare lento e irregolare su base mensile. Ciò lascia ampi margini di gradualità alla BCE nella sua strategia di uscita dalle misure non convenzionali di politica monetaria". E' quanto ha spiegato Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando il dato sul'inflazione a marzo.

A marzo, ha detto ancora, "l`inflazione italiana è salita più del previsto, di ben quattro decimi. Pensiamo che ad aprile il CPI possa tornare a calare, per via dei ribassi delle tariffe energetiche. Tuttavia, il calo sarebbe transitorio in quanto da maggio dovrebbe riprendere un trend al rialzo che potrebbe riportare il CPI vicino al 2% negli ultimi mesi dell`anno".