Casamicciola (Na), 30 mar. - "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano". Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini, a Ischia per il fine settimana pasquale ricordando che "i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa, e senza litigi, grazie al ruolo di mediazione svolto dalla Lega. Speriamo - ripete - di fare lo stesso per il Governo".