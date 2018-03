Salvini: penso a un'Italia che spende meglio e più in fretta -2

Casamicciola (Na), 30 mar. - "Non faccio come Renzi che è venuto qui a promettere - assicura Salvini circondato dai terremotati di Casamicciola - non ho la bacchetta magica e non parlo a vanvera. Bisogna mettere tutti i soldi necessari, tagliare le spese. Dare i soldi è un dovere a Ischia come in Abruzzo, nelle Marche, nel Lazio e in Umbria. Mi stupisco, mi arrabbio come una belva - insiste - perché ora parte la stagione turistica e ci sono tante persone che non hanno un posto di lavoro, che non hanno una casa".