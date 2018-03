Salvini, penso a un'Italia che spende meglio e più in fretta

Casamicciola (Na), 30 mar. - "Un'Italia più semplice, un'Italia che sappia spendere meglio e più in fretta". È il Paese a cui pensa Matteo Salvini, questa mattina nella zona rossa di Casamicciola (colpita dal terremoto del 21 agosto scorso), di fronte alle macerie ancora transennate, di fronte alle richieste dei terremotati che lamentano tempi lunghi per i lavori e per l'erogazione di denaro agli sfollati.

Il leader della Lega arriva in piazza Maio, fulcro della zona rossa, dove lo aspettano cronisti e ischitani. "Il problema dell'Italia spesso e volentieri non è la mancanza di soldi, ma la burocrazia - dice quando gli si fa osservare che i fondi sono stati stanziati ma ci sono problemi con la rendicontazione - l'Italia che ho in testa è quella che dà pieni poteri ai sindaci per intervenire e gestire le fasi di emergenza. Altrimenti - aggiunge - se ci mettiamo la parola `emergenza' spuntano 8 uffici e fra un anno siamo punto e a capo". Per Salvini non è accettabile il fatto che a distanza di 7 mesi "qui non si è mosso nulla. Non è possibile che in un Paese come l'Italia tra lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito: ci sono migliaia di sfollati, migliaia di lavoratori senza un posto di lavoro". (Segue)