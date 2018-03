Siria, Mosca: abbiamo consegnato 427 tonnellate cibo a Ghouta Est

Mosca, 30 mar. - Il Ministero della Difesa russo (Centro russo per la riconciliazione delle parti in lotta) ha consegnato 427 tonnellate di cibo, cucine da campo, più di 50 mila litri di acqua in bottiglia, 7.200 materassi e biancheria, più di 108.000 pacchi alimentari. Lo ha detto il generale Sergey Rudskoj, capo della direzione operativa dello Stato maggiore delle forze armate russe.

"Questo lavoro è svolto in stretta collaborazione con l'ONU, il Comitato internazionale della Croce Rossa e la Mezzaluna rossa araba siriana" ha dichiarato Rudskoj. "Questo è un reale contributo della Federazione Russa all'attuazione delle disposizioni della risoluzione 2401 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L'operazione umanitaria sta continuando", ha concluso.