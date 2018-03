Pasqua,Coldiretti-Ixè:4 italiani su 10 in viaggio in lungo weekend -2

Roma, 30 mar. - La metà ha scelto di alloggiare nelle case in affitto, di parenti o amici o di proprietà che in molti casi vengono riaperte in vista dell`estate, mentre circa ¼ l`albergo ma molto gettonati anche i rifugi alpini, i bed and breakfast e gli agriturismo. La ricerca della tranquillità favorisce la vacanza in campagna che - sottolinea la Coldiretti - è la vera star di questo weekend in un periodo cui si assiste nelle campagne al pieno risveglio della natura. Oltre trecentomila sono gli italiani a tavola in agriturismo nel giorno di Pasqua. I circa 23mila agriturismi presenti nella Penisola svolgono anche un`importante funzione di traino per le economie locali, come dimostrano le zone del terremoto dove nonostante le difficoltà si stima di aumento del 10% delle presenze secondo Coldiretti. La capacità di mantenere inalterate le tradizioni alimentari nel tempo con menù di Pasqua locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici è - spiega Coldiretti - la qualità più apprezzata dagli ospiti degli agriturismi dove è in continua crescita anche l`offerta di servizi aggiuntivi come passeggiate all`aria aperta a piedi e in bicicletta, trekking, lezioni di equitazione e tiro con l`arco, ma anche corsi in cucina o di orticoltura

La tendenza è verso la prenotazione last minute, ma per scegliere l`agriturismo giusto il consiglio - sottolinea la Coldiretti - è quello di preferire aziende accreditate da associazioni e di rivolgersi su internet a siti come www.campagnamica.it o sull`App farmersforyou che permette di scegliere gli agriturismi dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare, ma anche i ristoranti che offrono menù con prodotti acquistati direttamente dagli agricoltori.