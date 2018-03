Marcucci: Mattarella troverà soluzione per governo M5S-Lega

Roma, 30 mar. - "Con M5S e Lega al massimo possiamo prendere un caffè di cortesia": Andrea Marcucci, neocapogruppo del Pd al Senato, chiude a ogni ipotesi di confronto politico in vista delle consultazioni per la formazione del nuovo governo.

Intervistato dal Messaggero, l'esponente dell'area renziana, rilancia l'accusa per la mancata elezione di un deputato o un senatore questore dem: "Un fatto gravissimo", dice. Quanto alla trattativa, "già era difficile prima, figuriamoci ora. Comunque non credo che esista il problema della trattativa. Tutta la campagna elettorale di M5S e Lega - sottolinea senza citare Forza Italia o il centrodestra nel suo insieme - è stata concentrata sui provvedimenti approvati dai governi del Pd che loro vogliono abbattere. Di che parliamo, insomma?".

Marcucci non crede nemmeno a possibili sollecitazioni nei confronti del Pd da parte del Quirinale in caso di uno stallo politico. "Il Pd - osserva - è il partito della responsabilità, che ci è anche costata elettoralmente. Ma faccio notare che di Maio e Salvini stanno via via superando le loro distanze programmatiche, ora lo scontro è concentrato sulle poltrone, chi deve fare il premier, chi il ministro dell'Interno, e via così. Penso comunque che il capo dello Stato alla fine troverà una soluzione che porterà uno sbocco naturale riguardo le due forze che hanno vinto le elezioni".