Parigi, 30 mar. - I ribelli siriani del gruppo Jaish al-Islam hanno smentito di aver concluso un accordo per lo sgombero di Douma, ultimo enclave ribelle nella Ghouta orientale, come affermato invece in precedenza dal Ministero della Difesa russo.

"Non siamo ancora arrivati a un accordo", ha precisato il portavoce delle milizie, Hamza Bayraqdar, all'Agence France Presse.