Polonia, veto presidente a legge declassamento militari comunisti

Varsavia, 30 mar. - Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha messo il veto a una legge votata dai conservatori che spiana la via al declassamento di numerosi militari comunisti, in particolare del generale Wojciech Jaruzelski, autore della legge marziale de 1981.

Secondo il presidente la legge votata a inizio marzo colpisce tutti i membri del Consiglio militare di salvezza nazionale (Wron), responsabile dello stato di assedio nel 1981, mentre alcuni di loro - in particolare il generale Miroslaw Hermaszewski, ex astronauta - erano stati cooptati per ripulire l'immagine di questo organismo e non avevano ruoli attivi.

"Dal punto di vista etico, è una grave carenza di questa legge", ha sottolineato Duda, che ha rinviato la legge in parlamento.

(fonte AFP)