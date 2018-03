Terrorismo, Salvini: spero non sia troppo tardi per espellere

Casamicciola (Na), 30 mar. - "Una notizia che mi preoccupa in questi giorni è quella dei continui arresti di terroristi islamici in Italia. Dicevano che il terrorismo era una preoccupazione di Salvini e della Lega! Invece, temo sia qualcosa di vero... Non voglio fare l'uccello del malaugurio ma... ma.... ma.... spero non sia troppo tardi per controllare e bloccare gli sbarchi, per espellere". Così il leader della Lega Matteo Salvini che trascorre da Ischia le vacanze pasquali. "Sulla base di questo programma - insiste - io sono pronto a ragionare con tutti".