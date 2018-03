Gaza: ucciso palestinese da soldati israeliani durante scontri

Gaza City, 30 mar. - Un palestinese è stato ucciso dai soldati israeliani in scontri alle frontiera di Gaza. Lo ha reso noto il ministero della Sanità dell'enclave palestinese mentre in migliaia di palestinesi stanno marciando per protesta. in occasione della "grande marcia del ritorno" che rivendica il "diritto al ritorno" dei rifugiati palestinesi.

Mohammed Najjar, 25 anni, è stato colpito allo stomaco da un proiettile israeliano a Est di Jabalia, nel Nord della Striscia, ha precisato il ministero in un comunicato. E' il secondo palestinese ad essere stato ucciso dal fuoco israeliano oggi a Gaza. Il primo, un agricoltore, è stato ucciso si prima mattina dall'artiglieria israeliana. Secondo quanto comunicato dalla Mezzaluna rossa palestinese, fra i palestinesi dall'inizio dele protesta si contano già anche 54 feriti.