M5S: utile Bankitalia? Allargare ristori a vittime crac bancari

Roma, 30 mar. - "L'utile record di Bankitalia è un dato che naturalmente salutiamo con favore nell'ottica dei benefici per l'erario. Ma è ovvio che bisognerebbe a questo punto riflettere su ristori più robusti a beneficio delle centinaia di migliaia di risparmiatori che sono rimasti vittima delle crisi bancarie degli ultimi anni". E' quanto si legge in una nota del gruppo del M5S al Senato.

"Così non si può andare avanti. Non a caso - prosegue il comunicato - nella nostra riforma di Bankitalia, parte degli utili viene indirizzata strutturalmente all'economia reale. Non è accettabile che i soci privati di Palazzo Koch continuino a intascare una cifra di oltre 200 milioni sottoforma di dividendo, mentre il governo uscente stanzia, per esempio, appena 25 milioni, una miseria, nel fondo di ristoro degli investitori colpiti dal crac delle banche venete. Ricordiamo che alle banche private azioniste è arrivato un tesoretto di 4 mld in tre anni sia in termini patrimoniali che di conto economico". "I benefici del Qe della Bce stanno incidendo positivamente sul bilancio dello Stato. Anche in questo caso, però, bisognerebbe evitare una sorta di 'trappola della liquidità' e dunque serve ragionare su risarcimenti più ampi a beneficio di chi è stato raggirato anche per colpa di una vigilanza bancaria negli ultimi anni quantomeno distratta", conclude il M5S Senato.