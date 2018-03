Alitalia, Filt Cgil: Governo prenda tempo per migliori condizioni

Milano, 30 mar. - "Si prenda tutto il tempo necessario affinché siano messe in campo le migliori condizioni possibili". È quanto afferma in una nota il coordinatore nazionale del trasporto aereo della Filt Cgil, Fabrizio Cuscito, sull'ipotesi di slittamento del termine del 30 aprile per la scelta dell'acquirente per Alitalia, aggiungendo che "i commissari e il nuovo Governo valutino tutte le opportunità rispetto al futuro della compagnia".

"È opportuno - spiega il dirigente nazionale della Filt - che nella scelta dell`eventuale acquirente si valuti attentamente la prospettiva industriale della compagnia che deve rimanere un asset strategico per i trasporti del Paese e si garantiscano inoltre perimetri occupazionali e livelli salariali. La gestione dei commissari straordinari ha portato alla luce senza dubbio la mala gestione decennale dei manager che si sono succeduti al comando della compagnia di bandiera. Ora ci aspettiamo che lo Stato - aggiunge infine Cuscito - non sia solo spettatore ma abbia parte attiva nel determinarne il futuro".