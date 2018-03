Cremlino: Russia non ha scatenato alcuna guerra diplomatica

Mosca, 30 mar. - Non è stata la Russia a scatenare una guerra diplomatica con l'Occidente: lo ha ricordato il Cremlino, il giorno dopo l'espulsione di massa di 60 diplomatici statunitensi come rappresaglia per gli analoghi provvedimenti adottati dalla Gran Bretagna e dai suoi alleati per l'avvelenamento dell'ex spia russa Sergej Skripal.

"La Russia non ha scatenato alcuna guerra diplomatica, la Russia non ha mai dato inizio ad alcuno scambio di sanzioni", ha concluso il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in conferenza stampa.