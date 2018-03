Inflazione, Codacons: per famiglia media rincaro da 273 euro anno

Milano, 30 mar. - La ripartenza dell'inflazione a marzo determina una maggiore spesa pari a +273 euro su base annua per la famiglia "tipo" considerata dall`Istat, aggravio che sale a +352 euro nel caso in cui si consideri un nucleo familiare con due figli. Lo sostiene il Codacons, commentando la ripresa dell'inflazione allo 0,9% registrata dall'Istat a marzo.

"Si evidenzia una repentina inversione di tendenza per gli alimentari, che passano dal -0,8% di febbraio al +1,2% di marzo", ha spiegato il presidente Carlo Rienzi. "Una ripresa dei prezzi fortissima che incide sul tasso di inflazione finale, portando la famiglia tipo a spendere 65 euro in più per il cibo su base annua (+85 euro per un nucleo di 4 persone). Ma a spingere al rialzo l`inflazione sono anche i trasporti, che su base annua crescono del +1,8%. Questo significa che per spostarsi una famiglia spende mediamente 58 euro in più all`anno a causa dei rincari dei prezzi registrati nel comparto".