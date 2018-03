Alitalia, Calenda: non so nulla di una soluzione italiana

Milano, 30 mar. - Su Alitalia "non si rinuncia a nulla: sono i potenziali acquirenti ad aver rallentato per situazione politica come spiegato più volte pubblicamente; il prestito statale è sostanzialmente intatto e i commissari hanno ben gestito; non so di nessuna 'soluzione italiana'". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, ha risposto su Twitter a Oscar Giannino che, riferendosi all'ipotesi di un rinvio di una decisione su Alitalia, aveva a sua volta twittato: "dopo aver trattato a vuoto con Lufthansa, aver riaperto ad Air France-Cerberus, si scopre che vogliono prestanome italiani con mano pubblica nel capitale. L'opposto di quel che si diceva in pubblico. Che pagliacciata".