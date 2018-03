Siria, Erdogan addolorato per posizione sbagliata Francia

Ankara, 30 mar. - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è detto "estremamente addolorato" per la posizione "totalmente sbagliata" di Parigi, che ha proposto una mediazione tra Ankara e una forza arabo-curda combattuta dall'esercito turco nel nord della Siria.

"Vorrei sottolineare che sono estremamente addolorato per (...) l'approccio totalmente sbagliato della Francia a questo dossier", ha detto Erdogan in un accorato discorso ad Ankara. "Chi sei tu per parlare della mediazione tra la Turchia e un'organizzazione terroristica?", ha aggiunto visibilmente infastidito.

(fonte AFP)