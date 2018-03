Francia: nessuna operazione militare in Siria fuori da coalizione

Parigi, 30 mar. - La Francia non sta pianificando alcuna operazione militare unilaterale in Siria al di fuori dell'ambito della coalizione internazionale anti-Isis: lo hanno ribadito fonti dell'Eliseo, dopo che alti funzionari curdo-siriani avevano affermato che Parigi stava valutando l'invio di truppe.

