Roma, 30 mar. - Palazzo Montecitorio in blu per la notte del primo aprile: in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull'Autismo, la facciata della Camera sarà illuminata dalle ore 21 fino alle prime luci dell`alba. Come accade da diversi anni, la sera del primo aprile monumenti e palazzi di tutto il mondo cambiano colore per dare rilievo alla Giornata Mondiale, istituita nel 2007 dall'Onu.