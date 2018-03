Calenda: M5s si misuri con realtà, per ora solo poltrone

Roma, 30 mar. - Se Davide Casaleggio chiede che si rispetti la volontà popolare, "sia fatta dunque. E ci si misuri con la realtà. Perché per ora si sono misurati solo con poltrone, selfie e blog". Lo scrive su Twitter il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, da poco iscritto al Pd, precisando: "Ma senza di me perché accettare risultato elettorale è un dovere, essere complici di irresponsabilità sarebbe delitto. Con buona pace di Michele Emiliano e Francesco Boccia".

E a un utente che gli fa notare come non avesse diritti di veto, Calenda replica con un duro attacco ai due esponenti pugliesi del Pd: "Nessun" diritto di veto, "ma almeno ho fatto la campagna elettorale per il csx. Senza essere candidato. Non ho giocato per la squadra avversaria per poi pretendere di decidere la linea di un partito che ho boicottato ma con il quale sono stato eletto ad incarichi locali o in Parlamento".