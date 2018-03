Giudice in California: etichette su rischio cancerogeno per caffè

Roma, 30 mar. - Un giudice della California ha stabilito che chi produce caffé deve esporre etichette nelle quali si avverte del potenziale cancerogeno del prodotto. Lo scrive il Los Angeles Times.

Il giudice della contea di Los Angeles Elihu M. Berle ha stabilito, al termine di una causa iniziata nel 2010, che le compagnie di caffé non sono state in grado di provare di essere esenti dalla legge che, nello stato Usa, obbliga a indicare l'utilizzo di sostanze chimiche cancerogene o chimiche.

In particolare nel mirino è l'acrilammide, un ammide dell'acido acrilico che si sviluppa quando carboidrati vengono cotti a temperature elevate. Nel caso del caffè la produzione della sostanza avviene durante la tostatura.

La decisione - che non è ancora definitiva e che può essere contestata presso lo stesso giudice - colpisce molti produttori e catene che vendono caffè come Starbucks. L'industria del caffè si è difesa sostenendo che è impossibile eliminare l'acrilammide senza intaccare il sapore e ha sostenuto che l'esposizione alla sostanza è innocua per i consumatori. Ma Raphael Metzger del Consiglio per l'educazione e la ricerca sulle sostanze tossiche, che ha presentato la denuncia, si è augurato che la decisione spinga le compagnie e ridurre i livelli di acrilammide nel caffè.