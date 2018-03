Francia: personale Air France sciopera ancora, 25% voli cancellato

Parigi, 30 mar. - Il personale di Air France è stato di nuovo invitato a scioperare per ottenere un salario migliore, la terza astensione dal lavoro in poco più di un mese che ha determinato la cancellazione del 25 per cento dei voli.

Il traffico aereo questa mattina è stato in sintonia con le previsioni, ossia il 76 per cento dei voli confermato. Ieri la direzione aveva fatto sapere che contava di mantenere l'80 per cento dei voli lungo raggio e il 70 per cento dei voli corto raggio, a Orly e in provincia, oltre che il 70 per cento dei voli medio raggio da e per Roissy.

A Nizza, la metà dei voli Air France (filiale Hop! compresa) è stata cancellata, secondo le previsione della seconda piattaforma aeroportuale francese. Le stime di sciopero, indicano una mobilitazione del 31,6 per cento dei piloti, del 28,3 per cento delle hostess e degli steward, il 20,4 per cento del personale di terra. I dati definitivi saranno noti in serata.

(fonte AFP)