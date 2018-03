Siria, Turchia respinge mediazione Francia con forza arabo-... -2

Ankara, 30 mar. - La Turchia ritiene che la componente araba di queste forze non sia che una facciata destinata a dare un barlume di legittimità a una milizia dominata dalle Unità di protezione del popolo (Ypg) legate al Partito dei Lavoratori del Kurdistan (Pkk), classificato come organizzazione terroristica da Ankara e dai suoi alleati occidentali.

"Invece di adottare misure che potrebbero essere interpretate come legittimazione di organizzazioni terroristiche, i Paesi che noi reputiamo amici e alleati devono fermamente prendere posizione contro il terrorismo in ogni sua forma. Nomi diversi e cambiati non riusciranno a nascondere la vera identità di un'organizzazione terroristica", ha aggiunto Kalin.

Una delegazione delle Fds è stata ricevuta all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron che "ha reso omaggio ai sacrifici e al ruolo determinante delle Fds" nella lotta contro lo Stato Islamico.

(fonte AFP)