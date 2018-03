Anzaldi (Pd): Casaleggio vuole per Di Maio la fine di Bersani

Roma, 30 mar. - "M5s nel pallone: mentre Di Maio si accorda con la Lega per far votare Fraccaro dalla destra, Bugani e Casaleggio lanciano Piani B per fargli fare la fine di Bersani, poi ritrattano. E la colpa? Come al solito è del Pd. Anzi della 'Stampa'. Disperazione". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, a proposito dell'articolo del quotidiano torinese su un 'Piano B' del M5s per dialogare col Pd, con annesso passo indietro di Di Maio dalla premiership. Articolo smentito da Massimo Bugani.