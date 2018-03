Lombardia, Toti: esclusione Sardone da Giunta cancella il merito

Milano, 30 mar. - "Se prendere oltre 11 mila preferenze, come Silvia Sardone, se essere la donna più votata in Lombardia e arrivare secondi nella lista, se espugnare la roccaforte rossa di Sesto San Giovanni non basta per meritarsi un posto nella giunta regionale, difficile dire cosa siano il merito, la militanza, l'impegno e la partecipazione in Forza Italia. Ma chi è nel nostro partito che odia tanto gli elettori?". Lo scrive su Facebook Giovanni Toti, presidente della regione Liguria. "Ciò detto, in bocca al lupo all'amico Presidente Fontana: sono certo che farà il bene della Lombardia".