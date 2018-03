Pasqua, Confturismo: in aprile breve vacanza per 2 italiani su 10

Roma, 30 mar. - Due Italiani su dieci, poco più di 10 milioni, si concederanno una vacanza, tra Pasqua e il ponte del 25 aprile con almeno un pernottamento nel mese. Il dato è sostanzialmente in linea con lo scorso anno e sconta, oltre alle incertezze del meteo, una Pasqua particolarmente bassa.

In base all'indice di fiducia del viaggiatore italiano, che Istituto Piepoli realizza ogni mese per Confturismo-Confcommercio,il 49% degli intervistati che faranno ad aprile una vacanza resteranno 2 o 3 giorni a destinazione, mentre il restante 51% si concederà 3 notti o più nella meta prescelta.

In vetta alla classifica dei luoghi prescelti per le vacanze di aprile svettano però le città e località d'arte, con il 57% delle preferenze In questo panorama stravincono, come prevedibile, le mete nazionali, con l'80% delle preferenze: Toscana in primis e, subito a seguire, Lazio, Emilia Romagna, Campania, Veneto e Puglia.