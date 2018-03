Pasqua, Confesercenti: tre famiglie su 10 spenderanno meno

Roma, 30 mar. - L`incertezza frena i consumi di Pasqua. Gli italiani si avvicinano alla prossima festività con meno sicurezze in confronto allo scorso anno. E, rispetto alla Pasqua 2017, quasi uno su due (il 43%) segnala di stare vivendo un clima di maggiore incertezza e con prospettive meno rassicuranti non solo a livello personale, ma anche relativamente all`economia italiana e al contesto internazionale. Un deterioramento guidato, soprattutto, dal timore di un prossimo rallentamento della ripresa. E che non mancherà di incidere sui i consumi: il 30% delle famiglie, infatti, è intenzionata a tagliare le spese per celebrare la Pasqua e la Pasquetta.

È quanto emerge da un sondaggio condotto da Confesercenti e SWG su un campione di cittadini italiani, al fine di inquadrare il sentiment dei consumatori in occasione di Pasqua e Pasquetta 2018.

A trainare il sentimento di incertezza è soprattutto il fantasma della crisi: l`eventuale indebolimento della ripresina economica iniziata nel 2017 viene infatti segnalato come timore principale dal 45% degli incerti.

I tagli investiranno anche le uova di Pasqua: quest`anno se ne dovrebbero comprare 2-3 a testa, contro le 4 dello scorso anno. E contrariamente al detto popolare, sarà una Pasqua più con i tuoi che con chi vuoi: il 55% degli italiani progetta di celebrare solo con un pranzo domestico, con gli amici o con i parenti, contro appena l`11% che, invece, si avventurerà a celebrare in un pubblico esercizio, ed uno striminzito 5% che passerà Pasqua in viaggio.