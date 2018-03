Caso Skripal, Mosca reagisce cacciando 60 diplomatici Usa

Roma, 30 mar. - La Russia ha annunciato un'espulsione di massa di diplomatici Usa, oltre alla chiusura del consolato a San Pietroburgo, come rappresaglia alle mosse coordinate da parte dei paesi occidentali per isolare Mosca dopo l'avvelenamento dell'ex spia doppia Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna col gas nervino. Londra ha attribuito a Mosca la responsabilità dell'attacco.

A sancire uno dei momenti peggiori nei rapporti tra la Russia e l'Occidente nel dopoguerra, il ministro degli Esteri Sergei Lavrov ha annunciato che Mosca espellerà 60 diplomatici Usa e chiuderà il consolato americano a San Pietroburgo in risposta alle analoghe azioni dei paesi occidentali. Washington ha reagito commentando che "non c'è giustificazione" per la mossa russa e che gli Stati uniti si "riserveranno il diritto di rispondere".

(Segue)