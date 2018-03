Roma, 30 mar. - Nessuna discussione sul fatto che il Pd debba essere all'opposizione, ma semmai su come va interpretato questo ruolo. Lo dice il capogruppo alla Camera dei Dem, Graziano Delrio, intervistato dal Gr1. "Non si è aperta nessuna discussione sulla linea da tenere. Si è aperta una discussione su come bisogna svolgere questo ruolo. È una discussione legittima e la faremo dopo le consultazioni", dice Delrio.