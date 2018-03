Casellati: ottimista su nuovo governo, i veti sono un errore

Roma, 30 mar. - Sulla formazione del governo "sono ottimista. Il nostro Paese si trova in un momento di grande sofferenza e la politica ha il dovere di dare risposte concrete al disagio sociale, alla crisi occupazionale, ai problemi di sicurezza, allo sviluppo economico, alle famiglie, alle persone che si trovano in stato di precarietà alimentare. Ci troviamo in una situazione quasi emergenziale per cui la politica deve agire con senso di responsabilità". Lo dice la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati in un'intervista al "Corriere della sera", in cui spiega che per arrivare ad un nuovo governo "i tempi devono essere quelli necessari per la composizione del quadro politico istituzionale. E sono certa che il Presidente Mattarella, con la sua esperienza politica, saprà indirizzare al meglio i partiti". E aggiunge: "Mi auguro che i tempi siano anche in linea con le scadenze che ci sono oggi nel Paese".

Quanto alle pregiudiziali nei confronti di partiti e leader, in particolare i 'niet' a Silvio Berlusconi del M5, Alberti Casellati dice: "Il veto è sempre un errore perché limita ogni possibilità di confronto. E poi mi sembra che le elezioni dei due presidenti di Camera e Senato e degli Uffici di presidenza stiano dimostrando che quello che appariva non ipotizzabile, oggi si è invece realizzato. Perché per comporre il quadro politico ognuno ha fatto un passo indietro".