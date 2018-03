Casaleggio: rispettare volontà popolare, non temiamo elezioni

Roma, 30 mar. - "Delle soluzioni se ne sta occupando Luigi Di Maio e sta gestendo questo momento in maniera impeccabile. Per il resto la mia unica valutazione è che mi auguro che la volontà popolare venga rispettata". Così Davide Casaleggio commenta in un'intervista al "Corriere della sera" le trattative del Movimento 5 stelle per la formazione del governo.

Riguardo all'eventualità di un ritorno alle urne, Casaleggio afferma: "La decisione di sciogliere le Camere spetta al capo dello Stato. Di certo non abbiamo mai temuto le consultazioni popolari". Quanto all'accordo sulle presidenze delle Camere, che ha portato al Senato la forzista Alberti Casellati, "ha permesso di evitare che un condannato in via definitiva diventasse la seconda carica dello Stato, una cosa che per i valori del Movimento sarebbe stata inaccettabile".