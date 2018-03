Spazio, domenica stazione cinese Tiangong-1 in atmosfera -3

Roma, 30 mar. - Gli esperti, in generale, vedono possibilità minime che il rientro di Tiangong-1 possa provocare danni sulla Terra. L'Esa ha sottolineato che negli ultimi 60 anni ci sono stati 6mila rientri di oggetti spaziali senza controllo senza ferire nessuno. L'agenzia cinese ha stimato la possibilità che qualcuno sia colpito da un frammento superiore a 200 grammi in uno su 700 milioni. Quindi l'eventuale vittima dovrebbe essere davvero molto sfortunata. La grandissima parte dei frammenti si dissiperà nell'aria e una piccola parte di essi cadrà a una velocità relativamente lenta, molto probabilmente nell'oceano che copre il 70 per cento della superficie terrestre.

Jonathan McDowell, un astronomo del Centro di Astrofisica Harvard-Smithsonian, stima che Tiangong-1 è il 50mo oggetto più massiccio a fare un rientro senzxa controllo in atmosfera dal 1957. "Oggetti più grandi sono caduti senza far vittime", ha spiegato l'astronomo. "E' come un piccolo aereo che precipita", ha continuando, stimando che a un'altezza di 60-70 km i frammenti di trasformeranno in una serie di "palle di fuoco" quindi le persone a terra vedranno "uno show spettacolare".