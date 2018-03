Spazio, domenica stazione cinese Tiangong-1 in atmosfera -2

Roma, 30 mar. - L'Ufficio per l'ingegneria spaziale cinese (CMSEO) da giorni sta ripetendo che "non c'è bisogno che la gente si preoccupi" e l'ha fatto anche nel suo ultimo post ufficiale su WeChat. La stazione orbitante da 8 tonnellate "non si schianterà pesantemente sulla Terra come nei film di fantascienza, ma si trasformerà in una splendida (pioggia di meteore) che si muove lungo uno splendido cielo stellato mentre cade verso la Terra", ha scritto.

Il laboratorio spaziale cinese fu messo in orbita a settembre 2011 e doveva avere un rientro controllato, ma ha smesso di funzionare a marzo 2016. Pechino ha investito sul suo programma spaziale, simbolo dell'ascesa del Paese del Centro, molti miliardi di dollari e sta programmando una missione con uomini a bordo sulla Luna nel futuro. In orbita Pechino ha già inviato un'altra stazione orbitante, Tiangong-2, da settembre 2016 e spera di trasformarla in una stazione spaziale in cui mandare equipaggi umani entro il 2022.

(Segue)