Spazio, domenica stazione cinese Tiangong-1 in atmosfera

Roma, 30 mar. - La stazione spaziale Tiangong-1 sta per rientrare in atmosfera e, secondo l'agenzia spaziale cinese che la opera, non dovrebbe causare danni ma solo fornire "uno splendido show" pragonabile a quello di una pioggia di meteore. Tuttavia altre istituzioni non escludono che alcune frammenti possano arrivare al suolo e, sulla traiettoria al momento prevista per il rientro, c'è un'ampia fascia del Globo, compresa l'Italia.

Pechino ha ribadito ieri che Tiangong-1 rientrerà nell'atmosfera tra sabato e lunedì. L'Agenzia spaziale europea (Esa), dal canto suo, ha ristretto la finestra temporale a una ventina di ore. "Tiangong sta continuando la sua orbita di avvicinamento alla superficie terrestre dove inizierà a precipitare, disintegrandosi, ma creando dei frammenti alcuni dei quali potrebbero arrivare al suolo. Le ultime analisi ci mostrano che la precisione con cui siamo in grado oggi di determinare l`istante di ingresso nell`atmosfera si è ridotta a 20 ore ed è centrata nella notte del primo aprile 2018 tra le 3 e le 4 del mattino, ora locale", ha spiegato Roberto Battiston dell'Agenzia spaziale italiana.

