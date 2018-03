Thailandia: bus prende fuoco, morti 20 lavoratori birmani

Bangkok, 30 mar. - Venti lavoratori immigrati birmani sono morti nella notte tra giovedì e venerdì quando il bus a bordo del quale viaggiavano verso Bangkok ha preso fuoco. Lo ha annunciato il ministero degli Interni thailandese. "Il bilancio è ora di venti morti e tre feriti", ha dichiarato Pollawat Sapsongsuk, responsabile del ministero.

Le cause dell'incendio non sono ancora state chiarite. L'incidente è avvenuto nella provincia di Tak, nel nordovest della Thailandia, non lontano dalla frontiera con la Birmania.

(fonte AFP)