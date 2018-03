Uber patteggiamento lampo con famiglia donna morta in incidente -2

New York, 30 mar. - L'episodio ha spinto la società a sospendere i test di auto a guida autonoma in tutto il Nord America e lo Stato dell'Arizona a vietarli a tempo indeterminato. Ciò ha portato Nvidia - che a Uber fornisce processori grafici - a fermare i test sulla sua tecnologia self-driving. Il Ceo del gruppo ha però precisato che Uber non utilizza la sua piattaforma per la guida autonoma ma solo i suoi chip.

Mentre ci si domanda se le vetture a guida autonoma di Waymo (controllata di Alphabet) e di Mobileye (Intel) sarebbero state in grado di individuare il pedone se si fossero trovate nella stessa situazione del veicolo Uber, c'è chi è rimasto sorpreso della velocità con cui un patteggiamento è stato siglato. Resta inoltre da vedere cosa è andato storto nel sistema di guida autonoma di Uber. Eventuali colpe potrebbero coinvolgere anche i vari fornitori le cui componenti fanno parte dell'hardware e del software usato da Uber.