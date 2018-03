Uber patteggiamento lampo con famiglia donna morta in incidente

New York, 30 mar. - Battaglia legale scongiurata tra Uber e la famiglia di quella che si presume sia stata la prima vittima di un veicolo a guida autonoma. I famigliari di Elaine Herzberg, la 49enne investita e uccisa da una vettura self-driving del gruppo il 18 marzo scorso in Arizona, hanno raggiunto un patteggiamento per una cifra indefinita. Il loro legale si è limitato a dire che "non ci sono commenti ulteriori sulla questione dal momento che è stata risolta".

Oltre all'ammontare del denaro versato da Uber, restano misteri sulle circostanze dell'incidente fatale. Le autorità americane hanno aperto un'inchiesta e ancora non è stato determinato se il gruppo che offre un servizio alternativo al taxi tradizionale sia o meno colpevole. Quello che si sa è che Herzberg stava attraversando la strada spingendo la sua bicicletta quando è stata investita da una Volvo a guida autonoma di Uber. Le vettura stava viaggiando a circa 65 chilometri orari e non ha rallentato né cercato di evitare il pedone. Stando a un video diffuso dalla polizia locale, la persona seduta al volante non stava guardando la strada fino al momento della collisione.L'episodio ha spinto la società a sospendere i test di auto a guida autonoma in tutto il Nord America e lo Stato dell'Arizona a vietarli a tempo indeterminato. Ciò ha portato Nvidia - che a Uber fornisce processori grafici - a fermare i test sulla sua tecnologia self-driving. Il Ceo del gruppo ha però precisato che Uber non utilizza la sua piattaforma per la guida autonoma ma solo i suoi chip.(Segue)