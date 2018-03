Siria, Macron riceve delegazione coalizione arabo-curda Fds

Parigi, 30 mar. - Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto una delegazione delle Forze democratiche siriane (FDS), composte da combattenti arabi e curdi siriani, e ha garantito loro il "sostegno della Francia". Lo ha indicato l'Eliseo in una nota.

Il capo dello stato "ha reso omaggio ai sacrifici e al ruolo determinante delle Fds nella lotta contro Daesh", secondo il testo, che ha chiarito che la delegazione ricevuta all'Eliseo era composta da un "egual numero di donne e uomini, di arabi e curdi siriani".

Emmanuel Macron ha "ribadito la priorità di questa lotta mentre va avanti la minaccia terroristica. Ha garantito alle Fds il sostegno della Francia, in particolare per la stabilizzazione della zona di sicurezza a nordest della Siria, nel quadro di una governance inclusiva ed equilibrata, per prevenire ogni rinascita di Daesh che metta in pericolo una soluzione politica al conflitto siriano", ha spiegato l'Eliseo.

(fonte AFP)