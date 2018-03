Antitrust: autonoleggio, a Oscar Rent multa di 300mila euro

Roma, 29 mar. - Multa di 300mila euro da parte dell'Antitrust per la società di autonoleggio a lungo termine Oscar Rent, oggi attiva con il nome Xproject Cars Associated Loriga & Leila. Lo comunica l'authority, sottolineando che la società è stata sanzionata "per due pratiche commerciali scorrette, una ingannevole e una aggressiva".

Oscar Rent, spiega l'authority, "ha fornito indicazioni ingannevoli sulla disponibilità delle auto offerte a noleggio e ai tempi di consegna delle stesse. Le evidenze hanno dimostrato che la società ha proposto e concluso nel corso degli anni 2016-2017 il noleggio a lungo termine di molte auto, raccogliendo numerosi ordini attraverso un'estesa rete di agenti operanti sul territorio nazionale, senza però poi consegnare i veicoli ordinati nei termini previsti".

"Inoltre - aggiunge l'Antitrust - a seguito della risoluzione dei contratti di noleggio per la mancata consegna dell'auto nei tempi previsti, la società non ha proceduto a rimborsare gli anticipi che erano stati versati dai consumatori per la conferma dei rispettivi ordini o a titolo di deposito cauzionale".