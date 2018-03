Simest, Bernardo Attolico alla guida dell`Equity investment

Roma, 29 mar. - Dal prossimo 1 aprile Bernardo Attolico sarà il responsabile della nuova area Equity investment di Simest, società che con Sace costituisce il Polo dell`export e dell`internazionalizzazione del gruppo Cdp. Il manager avrà il compito di presidiare l`intera attività di investimento in partecipazioni, sia in fase di origination, sia in fase istruttoria.

Nato a New York nel 1963, laurea in Economia e Commercio, Attolico proviene da Sace dove - nel 2015 - è stato nominato responsabile della divisione Debt Capital Markets, creata per sviluppare i servizi dedicati alle imprese attive sui mercati dei capitali e fornire - attraverso il Fondo Sviluppo Export - finanziamenti di medio-lungo termine per sostenere export e internazionalizzazione delle imprese italiane.

Il manager ha oltre 30 anni di esperienza nel settore dell`Investment Banking maturata sia all`estero che in Italia: ha lavorato per Barclays,Credit Suisse e Deusche Bank e ha partecipato al lancio del primo fondo di debito per mid-cap italiane di Muzinich & Co.

La creazione della nuova struttura di Equity Investment e la nomina di Attolico hanno l`obiettivo di potenziare l`attività di investimento in partecipazioni che - sin dal 1991 - Simest esercita a supporto dell`internazionalizzazione di Pmi e Mid Cap italiane, consentendo loro di acquisire competitor all`estero, rafforzarsi sui mercati mondiali e crescere dimensionalmente.