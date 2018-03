Italia-Arabia Saudita, a Roma focus su 'Saudi vision 2030'

Roma, 29 mar. - Un ponte per le imprese italiane che porti direttamente a Riad. Una road map che favorisca l'internazionalizzazione delle aziende del nostro Paese facilitandone la penetrazione commerciale sui mercati dell'Arabia saudita. È l'obiettivo del Business Forum 'Italy-Saudi Arabia' che si è svolto ieri al Rome Resort Cavalieri, A. Waldorf Astoria.

Al centro dell'iniziativa organizzata dallo studio legale romano dell'avvocato Antonio Fabbricatore e moderata dalla giornalista Afafa Konia, ex portavoce Onu - si legge in un comunicato degli organizzatori - l'illustrazione di 'Saudi Vision 2030', un programma di oltre 80 progetti imprenditoriali nei campi più disparati che punta a ridurre la dipendenza del paese arabo dal petrolio, diversificare l'economia, e sviluppare servizi pubblici quali l'istruzione, le infrastrutture e il turismo. L'incontro ha coinvolto anche una delegazione araba guidata da Usamah M. Al Kurdi, chairman di Alagat Company for International Exhibitions & Conferences (società saudita leader nei campi Insurance, Agrifood Consulting and Oil & Gas services), esponenti di Sace-Simest, Ice e di oltre una ventina di primarie imprese italiane.

Tanti i settori e le opportunità di investimento per le aziende italiane delle energie rinnovabili e dell`ambiente, del settore idrico e di quelli marittimo e navale, delle biotecnologie, della filiera alimentare, delle scienze tecnologiche e digitali, del turismo, del settore minerario, della difesa, del design e della logistica, dell`ingegneria, dei trasporti e infrastrutture e dei media.

"Saudi Vision 2030 - ha spiegato l'avvocato Fabbricatore - rappresenta una grandissima opportunità per le imprese italiane, perché è una strategia di sviluppo destinata a cambiare il paradigma economico del Paese arabo, il cui traino dovrebbe passare dal settore pubblico al settore privato, portando quindi alla creazione di nuove ed importanti opportunità di lavoro e ovviamente di business".

"In un quadro di grande cambiamento - ha aggiunto - è importante sottolineare gli ottimi rapporti tra l`Italia e l'Arabia Saudita, partner commerciale di rilievo per il nostro Paese, e interlocutore politico sempre più importante, anche in considerazione del crescente peso nel contesto regionale ed in generale nel mondo arabo. Le imprese italiane meritano di stare nel mondo". Per Fabbricatore "l'internazionalizzazione deve basarsi su una profonda analisi del contesto di riferimento e su una conoscenza ampia del sistema paese e del mercato, serve un approccio mirato e sistemico, che tenga conto di tutte le componenti del business e delle variabili legate al territorio. Fondamentale, per i nostri imprenditori un supporto non solo sul piano delle relazioni, ma anche su quello della conoscenza e della risoluzione delle problematiche connesse con l`amministrazione locale, nonchè sul piano tecnico, logistico ed industriale, beneficiando anche di attività complementari quali l`individuazione di nuovi partner commerciali".

Sul fronte saudita, mister Usamah M. Al Kurdi ha ricordato alcuni 'numeri' del Paese arabo "che fa parte a pieno titolo del G20, esporta per 17 miliardi di dollari e importa per 29 miliardi e che quindi rappresenta una grande opportunità per le aziende italiane".

Sullo sfondo anche un focus sulla creazione di un enorme polo turistico sul Mar Rosso, un piano per incrementare il turismo religioso nel Paese che consenta di passare dagli attuali 8 a 30 milioni di pellegrini l`anno e soprattutto la creazione di 'Neom', la città del futuro: interamente funzionante grazie a impianti solari ed eolici, costera' circa 500 miliardi di dollari, vedra' la luce entro il 2030 e si estendera' su una superficie pari a 26.500 chilometri quadrati. Tutti i servizi primari, dai trasporti alla sanita' alla sicurezza, saranno elettrici ed erogati con le piu' moderne tecnologie.