Mosca: non a Russia 2018 ma Gb andò a Olimpiadi III Reich

Mosca, 29 mar. - Mosca contrattacca alle dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico Boris Johnson che ha paragonato la Coppa del Mondo FIFA in Russia ai giochi olimpici del 1936 nel Terzo Reich. "Signor Johnson, di cosa sta parlando? Scopriamolo", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova, per poi introdurre una lunga esposizione di chi all'epoca partecipò per Londra. Nessuna testa coronata ma molti Sir e Lord.

"Il 14 marzo, il primo ministro britannico Theresa May ha affermato che i funzionari e i membri della famiglia reale non verrannoo in Russia per la Coppa del Mondo FIFA 2018" ha detto Zakharova. "Ma immergiamoci negli archivi e raccogliamo i dispacci dell'ambasciatore sovietico, nel suo rapporto a Mosca ha concordato con le valutazioni del Comitato Olimpico Internazionale sull'ordine e la buona organizzazione delle Olimpiadi" ed ecco "chi rappresentò la Gran Bretagna ai Giochi Olimpici nel 1936".

Segue elenco:

1. Lord P. Laverstock, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale della Gran Bretagna;

2. il Capitano E. Hanter, Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale della Gran Bretagna;

Rappresentanti della Gran Bretagna nel Comitato Olimpico Internazionale: 1. Lord Aberdar 2. Lord D. George Bergley, Marchese d'Exeter 3. Sir N. Curtis Bennet Federazioni sportive internazionali: 1. W. Jones, Segretario Generale della Federazione Internazionale di Pallacanestro;

2. Sir W. Burton, presidente della International Sailing Federation;

3. Major H. Smith, Segretario della International Sailing Federation.

"Ciò significa che queste persone hanno preso parte ad eventi ufficiali legati alle Olimpiadi, erano negli stadi e all'inaugurazione, e hanno attivamente comunicato con Berlino nel 1936 e con la burocrazia locale" ha chiosato Zakharova, con un chiaro affondo sull'attuale stato delle relazioni tra Mosca e Londra.