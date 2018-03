Usa: piano infrastrutture Trump slitta a dopo elezioni novembre

New York, 29 mar. - Il piano infrastrutturale da 1.500 miliardi di dollari promesso da Donald Trump slitta a dopo le elezioni di metà mandato, in calendario il prossimo novembre. Si tratta di un altro e notevole posticipo per quella che sembrava essere la principale priorità del 45esimo presidente Usa dopo essere riuscito ad approvare la riforma fiscale prima dello scorso Natale. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento organizzato a Richfield, Ohio, e durante il quale è tornato a promettere la "ricostruzione delle infrastrutture americane che si stanno sbriciolando".