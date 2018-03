Tim, da Vivendi lista per collegio sindacale: nomi tutti nuovi

Roma, 29 mar. - Vivendi, azionista di riferimento di Tim con il 23,94%, ha presentato la sua lista per il rinnovo del collegio sindacale del gruppo di tlc e nell'elenco ci sono tutti nomi nuovi. Nella lista dei francesi, per l'assemblea del 24 aprile, ci sono come sindaci effettivi Marco Fazzini, Francesco Schiavone Panni, Giulia De Martino, Pietro Mastrapasqua e Mara Vanzetta. Come sindaci supplenti sono indicati Antonia Coppola, Andrea Balelli, Maria Francesca Talamonti e Silvio Tirdi.

Nei giorni scorsi i sindaci uscenti hanno deciso di sostenere la richiesta del fondo Elliott, azionista di minoranza di Tim, per integrare l'ordine del giorno dell'assemblea del 24 aprile. Una richiesta che prevede la revoca dell'incarico per cinque consiglieri e la nomina di sei nuovi componenti del consiglio di amministrazione.