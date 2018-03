Libia, sindaco Tripoli atrrestato e sotto interrogatorio

Tripoli, 29 mar. - Il sindaco di Tripoli, Abdulraouf Hassan Beitelmal, è stato arrestato e si trova sotto interrogatorio: lo hanno reso noto fonti della Procura libica, dopo che il consiglio comunale aveva denunciato il rapimento del primo cittadino.

Beitelmat era infatti stato portato via dalla sua residenza nel cuore della notte da un gruppo di uomini armati: secondo la Procura tuttavia il sindaco "è stato sottoposto a dei procedimenti legali" e potrebbe essere rilasciato "in qualsiasi momento".

La Procura non ha fornito ulteriori precisazioni in merito alle indagini in corso, ma fonti dei servizi segreti libici sostengono che Beitelmal sarebbe stato fermato per un presunto reato di corruzione.