Martina (Pd): siamo pronti a confrontarci, non siamo nel freezer

Roma, 29 mar. - "Adesso è il tempo della responsabilità di ciascuno. Noi abbiamo detto chiaramente che da minoranza parlamentare siamo pronti a fare il nostro mestiere, in Parlamento e per il Paese. Non non abbiamo paura del confronto; siamo pronti a lavorare in Parlamento, a confrontarci in Parlamento...ciascuno per la propria responsabilità. Non siamo nel freezer". Lo ha detto il reggente del Pd Maurizio Martino a Tgcom24.

Martina ha assicurato che "stiamo già lavorando, abbiamo fatto già delle proposte concrete: mi piacerebbe affrontare anche con le altre forze parlamentari il tema dell'assegno universale per le famiglie con figli; il tema della garanzia pensionistica per i giovani; il grande tema del raddoppio delle risorse per il reddito di inclusione contro la povertà. Noi vogliamo discutere di questo. Siccome abbiamo delle idee - ha sollecitato - mettano in campo anche gli altri le proprie idee e lavoriamo. Confrontiamoci".