Italia Independent: nel 2017 perdita si riduce a 9,8 milioni

Roma, 29 mar. - Italia Independent archivia il 2017 con una perdita netta di 9,783 milioni, in riduzione rispetto al risultato negativo di 12,259 milioni dell'anno prima. Lo comunica la società dopo il cda sul bilancio annuale. Il fatturato è stato di 22,067 milioni, in calo del 9,1%, e il consiglio di amministrazione ha approvato la proposta di un aumento di capitale per un massimo di 4,9 milioni.

"Abbiamo portato avanti con successo - afferma l'amministratore delegato Giovanni Carlino - il piano di riorganizzazione dell'azienda, ottenendo molti dei risultati che avevamo pianificato. Stiamo lavorando sul rilancio della società e del marchio attraverso anche importanti collaborazioni internazionali che ci danno conferma della bontà del lavoro fatto e della solidità del cammino intrapreso".

"Sono molto soddisfatto - aggiunge il presidente Lapo Elkann - del lavoro svolto e dei risultati ottenuti che confermano che siamo sulla strada giusta e, soprattutto, che il marchio Italia Independent è sempre più apprezzato per la qualità e la creatività dei suoi prodotti anche da partner internazionali di primo livello".