Camera,Anzaldi(Pd):Fraccaro più votato grazie a inciucio con destra

Roma, 29 mar. - "Il Movimento 5 stelle incassa la nomina di Fraccaro a questore anziano grazie all'inciucio con la destra. La spartizione da Prima Repubblica di Di Maio con Salvini, Berlusconi e Meloni procede a gonfie vele". Lo scrive su Facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Basta leggere i tabulati dei voti - prosegue Anzaldi -per accorgersi che una parte dei deputati leghisti, di Forza Italia e di Fdi ha votato per lui. Ai questori della destra Cirielli e Fontana mancano 40-50 voti rispetto a quanti ne conta la coalizione (261 totali), mentre a Fraccaro sono arrivati 47 voti in più rispetto al totale del gruppo M5s (22 totali). La candidata del Pd ha preso esattamente i voti del nostro gruppo. Non soltanto hanno tenuto fuori il Partito democratico, escludendo per la prima volta nella storia l'opposizione dagli incarichi di controllo delle Camere, ma continuano a fare inciuci sottobanco col centrodestra".